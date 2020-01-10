В Абхазии захватившие здание "администрации президента" вскрыли оружейную комнату

Участники протестов в Абхазии, захватившие накануне здание "администрации президента", вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия. Об этом заявил "председатель Совета безопасности Республики" Мухаммад Килба, пишет "Sputnik Абхазия".

"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната, и определенное количество оружия находится на руках. Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше", - сказал он.

В то же время один из организаторов митинга Ахра Авидзба опроверг заявление о разграблении оружейной комнаты.

"Мы были одними из первых, кто зашел в здание, и мы видели, что оружейная комната уже была вскрыта. Я предполагаю, кто мог взять оттуда оружие для того, чтобы обвинить в этом нас. Когда они уходили, они взяли, что могли", - сказал он.

На данный момент въезд в "администрацию президента" контролируют сотрудники СОБР и Министерства внутренних дел, где собрались около 300 протестующих. Первый вице-премьер правительства Даур Аршба обратился к собравшимся и объявил, что митинг сторонников власти состоится в 15:00 по местному времени. Также он попросил пришедших обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции.

Напомним, в самопровозглашенной Республике Абхазия второй день проходит акция протеста, в ходе которой представители оппозиции требуют отставки президента. Участники акции утверждают, что на прошедших выборах "главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. В "администрации президента" говорят, что это попытка госпереворота.