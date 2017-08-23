В аннексированном Севастополе состоялся патриотический флешмоб

23 августа 2017 г. 17:15
Источник: Зеркало недели
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Жители города пришли на набережную в желтых и голубых одеяниях.

На набережной Черного моря в аннексированном Севастополе состоялся патриотический флешмоб, посвященный Дню государственного флага и наступающему Дню Независимости Украины. Фото местных жителей в желто-голубых одеяниях опубликовала на своей странице в Facebook фотограф Татьяна Москаленко.

"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце", - написала она.

Пользователь соцсети Lara Mos рассказала о том, что участники флешмоба позвонили друзьям и знакомым и предложили сфотографироваться в центре Севастополя, чтобы показать, что в аннексированном Крыму есть настоящие патриоты Украины.

"Многие хотели, но не смогли прийти по ряду жизненных обстоятельств, были и такие, кто откровенно побоялся, хоть и болеет душой, были и такие, которые позже сокрушались, что не знали о флешмобе. Мы обсудили между собой, что если кто-то опасается преследования со стороны властей, то лицо можно заретушировать, однако никто не выразил такого желания", - отметила она.

Также пользователь Facebook добавила, что большинство участников пришли на место встречи уже в соответствующей одежде, некоторые переоделись на месте.

"Подобное скопление сине-желтых цветов вызывало у окружающих неоднозначную реакцию в диапазоне от одобрительных улыбок до ненависти и панического страха", - добавила Lara Mos.

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