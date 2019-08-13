 

В Австралии бушует снегопад (видео)

13 августа 2019 г. 16:18
Источник: Укринформ
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На юго-востоке Австралии бушуют снегопады и дует сильный ветер.

Об этом информирует Weather Channel.

"Водителей в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс попросили воздержаться от поездок, поскольку полярный ветер принес снегопад на юго-восток Австралии. Снегопад, который начался в пятницу, местами сопровождался ветром скоростью до 120 км/ч", - говорится в сообщении.

Вследствие непогоды восточнее Мельбурна дерево упало на автомобиль, в результате чего погибла женщина, а мужчину и двух детей 4 и 6 лет госпитализировали. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Новом Южном Уэльсе получила более 1165 обращений о помощи с момента начала непогоды.

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