В Австралии появится аналог Гуантанамо

Правительство штата Новый Южный Уэльс (Австралия) намерено содержать заключенных, обвиняемых по подозрению в терроризме, в отдельной тюрьме.

Об этом сообщает Australian Associated Press.

"Мы не хотим, чтобы люди, которые уже находятся за решеткой, радикализировались... Мы выделим 47 миллионов долларов в течение следующих трех лет для изоляции заключенных, которые распространяют радикализм в тюрьмах", - заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.

По ее словам, радикальные экстремисты будут размещены в новой тюрьме "мини-макс" на территории крупнейшего в штате Центра коррекции поведения высокого риска Supermax в Гоулбурне.

Правительственный проект под названием Supermax II предусматривает масштабную реконструкцию и капитальный ремонт в помещении упомянутой мужской тюрьмы, где находятся некоторые из самых известных преступников Австралии, включая серийного убийцу Айвана Милата. Ремонт будет предусматривать усиленную звукоизоляцию, а также аудио и видеонаблюдение, чтобы следить за посетителями заключенных, а также улучшить сбор разведывательных данных.

В тюрьме будут созданы условия строгого режима для 54 заключенных.

Правительство планирует завершить проект к концу 2018 года.

По словам комиссара Коррекционной службы штата Питера Северина, с 2013 года количество заключенных по обвинениям в террористической деятельности выросло более чем в два раза, причем 33 из 45 заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом, уже держат отдельно в отсеке с высокой степенью безопасности.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что у нас нет ситуации, когда люди совершают непоправимое влияние на других людей, используя систему", - сказал комиссар.

"Централизуя тех, кто может нанести наибольший вред, мы фактически ограждаем остальную систему", - считает Питер Северин.

По его словам, в последние три года в тюрьмах штата Новый Южный Уэльс были радикализированы всего пятеро заключенных, однако важно убедиться, что число таких людей не будет расти.

Министр иммиграции Австралии Питер Даттон приветствовал инициативу штата Новый Южный Уэльс, назвав ее одним из ряда мероприятий, направленных на искоренение растущей угрозы терроризма.

Другим примером Питер Даттон назвал выделение штату Квинсленд 50 дополнительных полицейских, чтобы помочь властям попытаться искоренить угрозу терроризма, опираясь на превентивную тактику и методы разведки.

Напомним, американская спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой с 1903 года США военно-морской базе на Кубе. Там содержатся лица, подозреваемые в причастности к международному терроризму.