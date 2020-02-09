В Австралии проливные дожди потушили лесные пожары, бушевавшие более двух месяцев

Сильный ливень погасил масштабные пожары на восточном побережье Австралии, которые бушевали с ноября 2019 года.

Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.

Отмечается, что дожди остановили пожар, который охватил штат Новый Южный Уэльс 26 ноября 2019 года. За 74 дня там сгорело 500 тысяч гектаров территории и были уничтожены более 300 домов.

По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков. Аварийные службы в настоящее время готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварра и Южного побережья уже уведомили об угрозе.

По мнению начальника пожарной охраны Мика Кларка, для восстановления Австралии после многочисленных пожаров понадобится не менее 100 лет.