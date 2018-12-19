В Балаклее полицейские приехали на семейную ссору, а нашли наркотики

В Харьковской области правоохранители обнаружили запрещенные вещества у домашнего дебошира при урегулировании семейной ссоры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение от 40-летней жительницы Балаклеи о том, что ее сожитель угрожает ей применением физического насилия.

Прибыв по указанному адресу, полицейские уладили конфликт между заявительницей и 41-летним мужчиной.

Однако в ходе оформления документов патрульный полицейский заметил сверток с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Как пояснил злоумышленник, в свертке находится марихуана, которую он хранил для личных нужд.

Изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.