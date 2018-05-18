В Балаклейском районе мужчина дома хранил боеприпасы от АТО

18 мая 2018 г. 9:08
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В ходе операции «Оружие и взрывчатка» у 54-летнего жителя Вербовки Балаклейского района правоохранители обнаружили 30 патронов различного калибра к огнестрельному оружию и металлический предмет в виде шара.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина пояснил полицейским, что недавно вернулся из зоны проведения боевых действий на Донбассе.

Во время прохождения службы он собрал патроны и привез домой.

Цель хранения боеприпасов нарушитель закона объяснить не смог.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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