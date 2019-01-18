В Балаклейском районе на улице избили и ограбили мужчину

16 января в полицию обратился мужчина и сообщил, что на улице на него напали трое неизвестных и ограбили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у потерпевшего злоумышленники отобрали мобильный телефон и деньги.

Через несколько минут по предоставленным приметам патрульные задержали грабителей.

Ими оказались 25-летний харьковчанин, 19-летний житель города Купянск и 27-летний местный житель.

Похищенные вещи изъяли и вернули законному хозяину.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Каждому из задержанных грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры им пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к другим преступлениям, совершенным на территории района.