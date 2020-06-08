В Беларуси будут корректировать действия СМИ и ограничивать от информации, что наносит ущерб государству

08 июня 2020 г. 15:00
Источник: Цензор.нет
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Белорусов хотят ограничить "от информации (в интернете), которая наносит ущерб государству". О таких планах в эфире телеканала СТВ заявил новый министр информации Игорь Луцкий. По его словам, также стоит задача доведения до населения "чёткой государственной политики". И для этого Мининформ будет "корректировать действия средств массовой информации".

"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах", - продолжает министр. Он подчеркивает, что это "очень серьезно влияет" на ситуацию в Беларуси и на то, как страна будет развиваться.

"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьёзно влияет на умы", — считает Игорь Луцкий. И государственные средства массовой информации будут "разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".

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