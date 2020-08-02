В Беларуси взяли под стражу задержанных "вагнеровцев"

Белорусская прокуратура взяла под стражу 33 участников российской частной военной компании "Вагнер", задержанных в Минске 29 июля. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает DW .

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье о подготовке массовых беспорядков.

В день задержания посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне "намеревались вылететь из Минска в Стамбул". Однако, по словам Носкевича, допросы показывают иную картину.

"В ходе допросов они дают противоречивые показания. По данным следствия, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совсем другие точки конечного визита - другие страны, не только Турцию", - заявил он.

Задержанные, которые сообщили, что следуют в Турцию, путаются в показаниях о целях поездки.

"Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то - якобы охранять какие-то объекты, а кто-то - осмотреть собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержана группа является "только первой группой из 180 или 200 человек, которую планировали перебросить в Беларусь".

"Умолкла и наши" старшие братья ", уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло. Ясно, что у этой группы были другие цели, и задачи следствия - выяснить эти цели. Единственное, очень прошу с военнослужащими вести себя аккуратно: они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты, им приказали - они ушли", - высказался Лукашенко.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в украинской базе "Миротворец" как участников войны в Донбассе.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос об экстрадиции "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.