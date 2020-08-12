В Беларуси задержаны координаторы протестов - СМИ

12 августа 2020 г. 11:38
Источник: Укринформ
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В Минске задержаны "координаторы массовых беспорядков", один из них якобы руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Как отмечается, один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", оттуда и "координировал акции". Задержанный мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь, "руководили сотнями".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что протестами в Беларуси "руководят из нескольких европейских стан", включая Польшу и Чехию.

 

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