В больнице рецидивист ограбил медсестру

08 апреля 2019 г. 10:25
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На днях в полицию поступило сообщение от медицинской сестры Изюмской больницы о том, что неизвестный взломал замок, проник в помещение акушерско-гинекологического отделения и завладел ее имуществом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Медики заметили подозрительного мужчину, который уходил из больницы. 

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. 

Его задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. 

 

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