В больнице рецидивист ограбил медсестру

На днях в полицию поступило сообщение от медицинской сестры Изюмской больницы о том, что неизвестный взломал замок, проник в помещение акушерско-гинекологического отделения и завладел ее имуществом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Медики заметили подозрительного мужчину, который уходил из больницы.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Его задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.