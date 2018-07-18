В Боровском районе за кражи металла задержали рецидивиста

В полицию с заявлением о краже обратился житель Боровского района и сообщил, что с территории его домовладения пропали четыре металлические плиты общим весом около 200 килограммов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что вором оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель.

Ворованные плиты подозреваемый сдал на металлолом.

Сумму нанесенного ущерба уточняют.

Правоохранители установили причастность мужчины еще к одному преступлению, которое он совершил в начале 2018 года.

Злоумышленник похитил из амбулатории в этом же селе две чугунных батареи.

Вещественные доказательства изъяли.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.