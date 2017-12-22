В Британии мужчина хотел покончить с собой из-за того, что не похож на Дэвида Бекхэма

21-летний британец из Ноттингема Джек Джонсон был настолько одержим личностью легендарного экс-футболиста Дэвида Бекхэма, что потратил 20 тысяч фунтов стерлингов на пластические и косметические операции, чтобы быть похожим на него. Однако ему не удавалось достичь желаемого, и из-за этого мужчину начали посещать мысли о самоубийстве.

"Я пытался устроить собственную жизнь, потому что пытаться выглядеть, как Бекхэм, - это как работать полный рабочий день, и это непросто, как вы думаете. Я не хотел жить, потому что я не достиг своей цели, постоянное стремление выглядеть, как Бекхэм, медленно убивало меня", - сказал он.

После долгих попыток выглядеть, как бывшая звезда футбола, врачи диагностировали Джеку дисморфию, то есть болезнь, которая заключается в чрезмерной самокритичности относительно своей внешности. Ему сказали, что причиной этого, по большому счету, является одержимость британца Бекхэмом.

Сейчас Джек Джонсон занимается ликвидацией бандажирования желудка, которое он совершил для похудения, а также выкачиванием наполнителей для лица. Он считает свои прошлые попытки ошибкой и обращается к молодым людям, чтобы призвать не пытаться быть похожим на знаменитостей.

"Я хочу, чтобы другие молодые люди знали, что им не надо выглядеть, как горячие знаменитости. Вы должны любить себя и быть счастливым с телом, которое у вас есть. Я не хочу, чтобы молодежь подражала тому, что я сделал, а потом жалела об этом", - заявил Джонсон.

Однако он не перестал восхищаться Дэвидом Бекхэмом. Джек заявил, что не собирается идти на работу, ведь он является частью бренда Бекхэма.

"Я буду пользоваться этими преимуществами как можно дольше. Я являюсь частью бренда "Бекхэм", вы бы не увидели, как Дэвид работал в "Макдональдсе", правда же? Тогда почему я должен работать?" - добавил он.