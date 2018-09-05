В центре города уничтожили граффити Гамлета

Гамлет Зиньковский – участник многих украинских и международных выставок. Его работы известны точными и философскими высказываниями. Они преимущественно расположены под открытым небом на фасадах домов. Сразу несколько таких работ в Харькове были выполнены на зданиях по улице Гоголя.

Но сегодня ночью одна из них была уничтожена. На этом мурале была изображена большая рука, на которой стоит человек, и подписано: «Я нашел себя. Не потерять бы его».

В социальной сети сразу появились фото, на которых люди среднего возраста, стоя на мусорных баках, закрашивают изображения.

Однако с такими действиями соглашаются далеко не все местные жители:

Виктор Гончаренко, житель дома

Я видел в СМИ фотографию каких-то бабушек, дедушек, которые под поводом того, что это шизофреническое якобы произведение, закрасили. Но я так не считаю. Меня такой стиль искусства устраивает, потому что так улицы становятся интереснее.

Алексей Еременко, житель дома

Вполне хорошая работа, нормальная, со смыслом. Граффити ни в коем случае не нравится, я бы за это дело наказывал. А вот такого рода графика – это нормальное искусство.

Еще две работы на улице Гоголя местные поборники "серого города" пока не тронули.

На одной изображен самокат с подписью: «Самокат – это не средство передвижения, а черта характера», а на второй изображен человек и подпись «Прощай, прошлое».

Маргарита, прохожая

Розетка нарисована. «Включайся!» - здорово! Вообще супер! У него ж много по городу муралов, вообще безумно нравится. Это глупость, глупость… Это, наверное, злые люди. То есть, образование еще можно поправить, а если человек злой, то это…

Яна, прохожая

На таких местах, я считаю, пусть лучше будут картины, чем вот такое белое, ну…

Алла Коваленко, прохожая

Я считаю - да, особенно на таких свободных стенах оно, в общем-то, очень украшает. Отрицательно, я считаю, что красота должна быть – это красиво!

Сам же художник отметил, что семья, которая зарисовала мурал, уже неоднократно выражала недовольство работой художника. Гамлет отмечает, что в суд не станет обращаться.

А за тем, чтобы его работы не уничтожали, должны следить городские власти.

Гамлет также отметил, что как только будет вдохновение и время, - на этом же месте сделает новый мурал.

Кстати, как раз накануне в Харькове открылась выставка художника в Муниципальной галерее, которая продлится до 8 октября.