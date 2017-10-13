В центре Харькова ограничат движение транспорта

13 октября 2017 г. 16:55

Движение транспорта по улицам в центре Харькова будет ограничено с 12:00 до 13:00 14 октября,  передает  пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Danish Ride» («Датский велодень») в рамках «Дней Дании-2017».

Движение транспорта, кроме общественного пассажирского, будет ограничено по маршруту движения колонны велосипедистов: ул. Жен-Мироносиц - ул. Чернышевская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Пушкинская - площадь Поэзии - Театральная площадь - ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - Лопанской мост - ул. Конторская  - на участке от ул. Полтавский Шлях до пер. Клубного.

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