В центре Харькова ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улицам в центре Харькова будет ограничено с 12:00 до 13:00 14 октября, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Danish Ride» («Датский велодень») в рамках «Дней Дании-2017».

Движение транспорта, кроме общественного пассажирского, будет ограничено по маршруту движения колонны велосипедистов: ул. Жен-Мироносиц - ул. Чернышевская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Пушкинская - площадь Поэзии - Театральная площадь - ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - Лопанской мост - ул. Конторская - на участке от ул. Полтавский Шлях до пер. Клубного.