В центре Харькова со стены дома сняли мемориальную табличку генералу КГБ

05 ноября 2019 г. 17:10
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Активисты «Национальных дружин» сегодня, 5 ноября, демонтировали мемориальную доску Юрию Шрамко, установленную накануне на стене дома по улице Свободы, 8 в центре Харькова.

Об этом сообщили активисты националистической организации «Світанок».

«Вчера доску кагэбисту Шрамко установили. Сегодня ее уже нет. Ожидаемо». – говорится в сообщении организации в Фейсбук.

Как сообщала пресс-служба Харьковского горсовета, генерал Юрий Шрамко жил в этом доме с 20001 по 2009 год.

Отметим, Юрий Шрамко - был начальником Управления КГБ Украинской ССР по Харьковской области (1980-1987 гг.), деятелем ЛКСМУ (1958-1963 гг.), а также начальником Управления КГБ Украинской ССР по Киеву и Киевской области (1987-1991 гг.)

По мнению представителей организации, мемориальная доска нарушает Закон о декоммунизации.

По данным СМИ, доску со стены дома аккуратно сняли активисты организации «Национальные дружины».

 

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