Вандалы пытались разбить рекламный бокс в центре Харькова

16 мая 2019 г. 13:48
25 просмотров

В центре Харькова подростки пытались разбить рекламную конструкцию.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На его кадрах зафиксировано, как молодые люди бьют рекламный ситилайт ногами и головой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 15 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что на площади Поэзии в центре Харькова примерно десять человек в возрасте 15-25 лет повреждают ситилайты.

Однако прибывшие на место происшествия правоохранители факта повреждения рекламных боксов не обнаружили. 

С подростками полицейские провели профилактическую беседу о последствиях нарушений общественного порядка.

Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета Киевского отдела полиции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.