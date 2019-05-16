Вандалы пытались разбить рекламный бокс в центре Харькова

В центре Харькова подростки пытались разбить рекламную конструкцию.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На его кадрах зафиксировано, как молодые люди бьют рекламный ситилайт ногами и головой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 15 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что на площади Поэзии в центре Харькова примерно десять человек в возрасте 15-25 лет повреждают ситилайты.

Однако прибывшие на место происшествия правоохранители факта повреждения рекламных боксов не обнаружили.

С подростками полицейские провели профилактическую беседу о последствиях нарушений общественного порядка.

Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета Киевского отдела полиции.