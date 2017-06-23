В центре Харькова закроют три переулка

Движение транспорта по пер. Подольскому, на участке от Гимназической набережной до ул. Кузнечной, будет запрещено с 9:00 до 12:00 24 июня, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом:

при движении в сторону ул. Вернадского: ул. Кузнечная - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского;

при движении в сторону пл. Конституции: Гимназическая набережная - пр. Московский - пер. Армянский – пл. Конституции.

Также с 9:00 до 20:00 24 и 25 июня будет запрещено движение транспорта по пер. Лопатинскому и пер. Соляниковскому. В связи с этим, объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

На период проведения работ по пер. Подольскому с 9:00 до 12:00 24 июня автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

№89э, 119э (в сторону пл. Конституции): ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции и далее по маршруту;

(в сторону пр. Гагарина): пл. Конституции – пл. Павловская - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту;

№147э (в сторону центра): ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская (конечная);

(в сторону пр. Гагарина): ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту;

№218э (в сторону пл. Конституции): ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская и далее по маршруту;

(в сторону пр. Гагарина): пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту;

№246э (в сторону Южного вокзала): ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская и далее по маршруту;

(в сторону пр. Гагарина): пл. Сергиевская – пл. Павловская - пер. Банный - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту.

На период проведения работ по пер. Лопатинскому и пер. Соляниковскому с 9:00 до 20:00 24 и 25 июня автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

№147э (в сторону пр. Гагарина): ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и дальше по маршруту;

№246э (в сторону пр. Гагарина): пл. Сергиевская – пл. Павловская - пер. Банный - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и дальше по маршруту.

С 9:00 до 20:00 24 и 25 июня будет запрещено движение троллейбусов по пер. Подольскому, ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому. На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;

№5: аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;

№6: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту.