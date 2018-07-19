В частном доме Харькова обнаружили нелегалов

Очередную группу нелегальных мигрантов обнаружили и задержали пограничники в харькове.
Об этом сообщили в Восточном региональном У правлении ГПСУ.
Правоохранители получили оперативную информацию о пребывании группы лиц из страны поставщиков нелегалов в одном из частных домов Харькова.
С разрешения хозяина жилья его осмтрели.
Правоохранители выявили в доме четырех человек азиатской внешности без документов.
По их словам, все они - граждане Бангладеш.
Во время фильтрационных мероприятий выяснилось, что они незаконным путем попали в Украину с территории России с целью выезда в Германию.
Выявленных нелегалов пограничники передали представителям Миграционной службы.