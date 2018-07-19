В частном доме Харькова обнаружили нелегалов

19 июля 2018 г. 11:31

Очередную группу нелегальных мигрантов обнаружили и задержали пограничники в харькове.

Об этом сообщили в Восточном региональном У правлении ГПСУ.

Правоохранители получили оперативную информацию о пребывании группы лиц из страны поставщиков нелегалов в одном из частных домов Харькова.

С разрешения хозяина жилья его осмтрели.

Правоохранители выявили в доме четырех человек азиатской внешности без документов.

По их словам, все они - граждане Бангладеш.

Во время фильтрационных мероприятий выяснилось, что они незаконным путем попали в Украину с территории России с  целью выезда в Германию.

Выявленных нелегалов пограничники передали представителям Миграционной службы.

 

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