 

В Черное море зашел эсминец ВВС США

13 октября 2019 г. 10:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержки союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сообщении.

На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".

 

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