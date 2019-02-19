В Чугуеве два школьника заболели корью

19 февраля 2019 г. 11:04
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По состоянию на 18 февраля в учебных заведениях города Чугуева зарегистрировали 2 случая заболевания корью. 

Об этом сообщили в отделе образования Чугуевского городского совета.

Предотвратить распространение заболевания среди детей возможно только благодаря как можно большему охвату профилактическими прививками (95-97% детей в коллективе).

Корь - одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, которое быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировала инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты. 

Первым признаком кори является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после инфицирования и длится от 4 до 7 дней.

На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь, как правило, сначала на лице и верхней части шеи.

Примерно через 3 дня сыпь распространяется по всему телу, появляется на руках и ногах. Он держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Вирус кори чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного.

Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Иногда к симптомам кори добавляются рвота и понос.

Он опасен тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражения головного мозга.

 

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