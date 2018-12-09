В Чугуевском районе открыли памятные знаки воинам, погибшим на Донбассе

В Новопокровском учебно-воспитательном комплексе торжественно открыли два памятных знака воспитанникам заведения - Андрею Маслову и Сергею Шевченко, которые героически погибли, защищая суверенитет Украины, во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Чугуевской ОГА.

«Эти ребята добровольно ушли на фронт, как только пришла беда, и ради нашей мирной жизни пожертвовали собственными. Это огромная трагедия, особенно для родителей и родных, ведь терять полных сил и энергии близких - самая болезненная рана, которая никогда не заживет. Я низко кланяюсь, прежде всего, родителям Андрея и Сергея, которые вырастили замечательных сыновей и сегодня находятся рядом с нами, а также педагогическому коллективу школы за воспитание настоящих патриотов. Уверен, что подвиг бывших учеников Новопокровского УПК, как и других жителей нашего края, которые защищают независимость Украины, вдохновляет молодое поколение так же мужественно и самоотверженно служить Родине», - сказал председатель райгосадминистрации Николай Шошин во время памятного мероприятия.

Новопокровские власти пообещали организовать ежегодный футбольный турнир памяти Андрея Маслова.

Присутствующие минутой молчания почтили память земляков и возложили цветы к памятным знакам в их честь.

Справка

Маслов Андрей Викторович (позывной «Футболист») родился и жил в пгт Новопокровка. Проходил службу в звании младшего сержанта, командира противодиверсионной группы в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 21 мая 2018 года в возрасте 31 года в боевом столкновении с вражеской диверсионно-разведывательной группой на окраине поселка Южное, недалеко от Горловки. Похоронен на Аллее Славы в Харькове. У него остались родители, жена и сын.

Указом Президента Украины от 23 августа 2018 года за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Андрей Маслов посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Шевченко Сергей Павлович (позывной «Шева») родился в Новопокровке. Проходил службу в звании солдата на посту гранатометчика в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

Погиб 23 ноября 2017 года в ходе боевого столкновения в районе Бахмутской трассы по линии села Крымское. Его похоронили на Аллее Славы в Харькове. У погибшего остались мать, брат, жена и трое детей.

Указом Президента Украины от 26 февраля 2018 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Сергей Шевченко посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.