В деле о кровавом ДТП на Сумской назначена дополнительная экспертиза

Сегодня в Киевском районном суде состоялось судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и пятеро пострадали.

Напомним, в предыдущем заседании адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил ходатайство о назначении в отношении Зайцевой амбулаторной комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизы, в котором просил, чтобы эксперты осветили вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянением или под влиянием других одурманивающих средств.

Сегодня данное ходатайство было рассмотрено по согласию отсутствующего по состоянию здоровья Сергея Прерпелицы и частично удовлетворено судом.

Судья назначил комплексную психиатрическую экспертизу Зайцевой в харьковском областном бюро судмедэкспертизы.

При этом защита Зайцевой просила отказать в удовлетворении данного ходатайства и заявила о недопустимости доказательств, мотивируя свою позицию многочисленными нарушениями норм законодательства в ходе наркологической экспертизы.

Представитель государственного обвинения также выступил против ходатайства.

Поддержала его представитель потерпевших Лариса Матвеева.

Следующее заседание назначено на 11 декабря.