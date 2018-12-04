В деле о кровавом ДТП на Сумской назначена дополнительная экспертиза

04 декабря 2018 г. 17:43
144 просмотра

Сегодня в Киевском районном суде состоялось судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и пятеро пострадали.

Напомним, в предыдущем заседании адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил ходатайство о назначении в отношении Зайцевой амбулаторной комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизы, в котором просил, чтобы эксперты осветили  вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянением или под влиянием других одурманивающих средств.

Сегодня данное ходатайство было рассмотрено по согласию отсутствующего по состоянию здоровья Сергея Прерпелицы и  частично удовлетворено судом.

Судья назначил комплексную психиатрическую экспертизу Зайцевой в харьковском областном бюро судмедэкспертизы.

При этом защита Зайцевой просила отказать в удовлетворении данного ходатайства и заявила о недопустимости доказательств, мотивируя свою позицию многочисленными нарушениями норм законодательства в ходе наркологической экспертизы.

Представитель государственного обвинения также выступил против ходатайства.

Поддержала его представитель потерпевших Лариса Матвеева. 

Следующее заседание назначено на 11 декабря. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.