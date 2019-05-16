В День вышиванки работники "Харьковоблэнерго" пришли на работу в национальной одежде

16 мая 2019 г. 17:44
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Работники «Харьковоблэнерго» присоединились к празднованию Всеукраинского Дня вышиванки и сделали коллективное фото в национальной одежде.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участие в акции приняли руководители и сотрудники предприятия, которые пришли сегодня на свои рабочие места в украинских сорочках. Даже дежурная смена службы охраны на один день сменила черную униформу на одежду с национальным колоритом.

На праздничной фотосессии  царило приподнятое настроение. Энергетики могли и себя показать, и на других посмотреть. Кроме того, у собравшихся появилась возможность, пусть и на несколько минут, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Коллективное фото стало лишь одним из этапов празднования Дня вышиванки. В «Харьковоблэнерго» проводится творческий конкурс среди сотрудников предприятия и  членов их семей «Фото&cелфи в вышиванках». Работы принимаются в трех номинациях: портретное фото «Всем вышиванкам вышиванка», коллективное фото «День нашей профессиональной жизни» и семейное фото «Семья в вышиванках». Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится накануне Дня Независимости Украины. 

 

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