В Дергачах 58 ветеранам АТО выдали землю под садоводчество

Первые в 2019 году 58 участников АТО (ООС) получили от Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области документы на землю.

18 января, накануне четвертой годовщины последних боев за Донецкий аэропорт, им выдали приказы о передаче в собственность земельных участков в Дергачах. Эта земля предназначена для садоводства.

Также в этот день 228 ветеранов приняли участие в традиционной жеребьевке участков большего размера для ведения личного сельского хозяйства, которые расположены на территории Барвенковского и Балаклейского районов.

В начале мероприятия почтили память “киборгов”, которые погибли в Донецком аэропорту и всех павших на войне в Донбассе. А первой, кто получил документы, стала мать погибшего Константина Животченко, который погиб в бою у поселка Опытное.

Мать погибшего воина до сих пор не может вернуться к нормальной жизни после потери, но благодарна всем, кто ей помогает — младшему сыну, громаде, волонтерам и работникам кадастра.

“Я почти все время до сих пор была на реабилитации, потому что здоровье после гибели Кости пошатнулось. Что будем делать с садом, еще не знаю, потому что живу только настоящим днем. Но у меня остался еще один сын, он тоже тяжело пережил потерю брата — я ему помогаю, он мне. Будем вместе думать. Надо жить дальше”, - рассказала мать бойца.

Среди получивших документы на землю были и семьи. Так, свои усадьбы в Дергачах обустроят Роберт и Елена Ованесян. Роберт Ованесян — кадровый военный, в зоне АТО находится почти постоянно, а его жена присоединилась к армии в 2015 году.

Также садоводами станут Константин и Виктор Горшанские — отец и сын. Константин тоже профессиональный военный, а Виктор отправился в зону АТО, не предупредив об этом родителей.

“Он, негодяй такой, сам ушел. Я уже потом узнал, — говорит отец. — Но за все эти годы мы с ним ни разу на Донбассе не виделись, только в отпуске. Поэтому какие именно деревья высаживать на участках, точно не обсуждали. Но сад разобьем обязательно”.

По словам ветерана, ему осталось два года до пенсии, и такие государственные программы для ветеранов — хорошее подспорье для солдат, возвращающихся домой.

Всего с 2014 года Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области предоставило 11886 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь 16924,3382 га. Из них членам семей погибших участников АТО (ООС) — 165 разрешений общей площадью 232,5666 га.

По словам и.о. начальника управления Василия Саранчи такой темп работы позволяет Харьковской области занимать лидирующую позицию среди регионов Украины по обеспечению ветеранов земельными участками.

Среди них Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области членам семей погибших участников АТО (ООС) предоставлено 165 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь 232,5666 га.

Также разработана документация по землеустройству и получены членами семей погибших участников АТО (ООС) в собственность 88 земельных участков общей площадью 123,6149 га.

Харьковщина является одним из лидеров среди регионов Украины по передаче в собственность земельных участков участникам АТО (ООС). Всего передано в собственность 8388 земельных участков общей площадью 10905,74 га.