В Дергачевском районе за кражи на рынке задержали 19-летнего парня

Полторы тысячи гривен, пакетики с семенами растений и овощных культур, продукты питания, мужская парфюмерия, бытовая химия - все это похитил в одну ночь из киоска и торговой точки 19-летний житель поселка Пересечное Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб почти на 5000 гривен.

Сначала в полицию обратилась 74-летняя жительница поселка Пересечное. Пенсионерка рассказала, что неизвестный с торговой точки на местном рынке украл 1500 гривен и пакетики с растительными семенами.

Далее о краже из местного киоска в полицию сообщила 60-летняя владелица. Она рассказала, что злоумышленник проник в киоск и украл товар, повредив дверной замок.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Как выяснили полицейские, парень повредил замок металлическим гаечным ключом, который оставил на месте преступления.

Похищенный товар злоумышленник перенес в пакетах в свой сарай.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователями Дергачевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража)УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.