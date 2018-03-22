В Дергачевском районе за кражи на рынке задержали 19-летнего парня

22 марта 2018 г. 11:17
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Полторы тысячи гривен, пакетики с семенами растений и овощных культур, продукты питания, мужская парфюмерия, бытовая химия - все это похитил в одну ночь из киоска и торговой точки 19-летний житель поселка Пересечное Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб почти на 5000 гривен.

Сначала в полицию обратилась 74-летняя жительница поселка Пересечное. Пенсионерка рассказала, что  неизвестный с торговой точки на местном рынке украл 1500 гривен и пакетики с растительными семенами.

Далее о краже из местного киоска в полицию сообщила 60-летняя владелица. Она рассказала, что злоумышленник проник в киоск и украл товар, повредив дверной замок.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Как выяснили полицейские, парень повредил замок металлическим гаечным ключом, который оставил на месте преступления.

Похищенный товар злоумышленник перенес в пакетах в свой сарай.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователями Дергачевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража)УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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