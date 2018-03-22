В Дергачевском районе за кражи на рынке задержали 19-летнего парня

Полторы тысячи гривен, пакетики с семенами растений и овощных культур, продукты питания, мужская парфюмерия, бытовая химия - все это похитил в одну ночь из киоска и торговой точки 19-летний житель поселка Пересечное Дергачевского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Своими действиями злоумышленник нанес ущерб почти на 5000 гривен.
Сначала в полицию обратилась 74-летняя жительница поселка Пересечное. Пенсионерка рассказала, что неизвестный с торговой точки на местном рынке украл 1500 гривен и пакетики с растительными семенами.
Далее о краже из местного киоска в полицию сообщила 60-летняя владелица. Она рассказала, что злоумышленник проник в киоск и украл товар, повредив дверной замок.
Правоохранители задержали злоумышленника.
Как выяснили полицейские, парень повредил замок металлическим гаечным ключом, который оставил на месте преступления.
Похищенный товар злоумышленник перенес в пакетах в свой сарай.
Полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следователями Дергачевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража)УК Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.