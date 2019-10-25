 

В детском питании выявили мышьяк и ртуть

25 октября 2019 г. 12:35
1 просмотр

В детском питании импортного производства выявили опасные примеси.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, в Управление службы поступило 2 информационных сообщения от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах.

В сообщениях говорилось  об обнаружении мышьяка и ртути в детском питании с тунцом и овощами, которое экспортировалось из Чешской Республики (производитель Slovacka Fruta as, - AP- N: CZ 314) в Украину (ООО «Смарти Фэмили»).

Также сообщалось о выявлении меди в замороженном фруктовом пюре, которое  экспортировалось из Франции (производитель: Boiron Freres SAS ) В Украину (ООО «Гранде Дольче»).

В связи с данными фактами ГУ Госпродпотребслужбы требует от операторов рынка Харьковской области изъять данную продукцию из продажи и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать о принятых мерах.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.