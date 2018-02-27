В домах Немышлянского района потеплело. Закончен ремонт на тепломагистрали

Последствия масштабной аварии на тепломагистрали в Немышлянском районе полностью ликвидированы. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

По его словам, все ремонтные работы были завершены еще накануне вечером. Поэтому пока батареи уже должны быть теплыми во всех домах района, повторных порывов не было, добавил чиновник.

Жители Салтовки говорят, действительно, стало теплее, но не всем и не везде.

Надежда

Нет, у нас не холодно. – Вы не мерзнете, как у вас дома? – У нас хорошо и тепло. А мужчина йшов, у нього не було. Він говорит, что у него 24 градусов нет. У нього углова, говорит, что, немного... було 14 градусов. Ну вообще, говорит, нормально

Но в том, что такая ситуция является нормой, очень сомневается депутат горсовета Игорь Черняк. Он вообще не видит ничего странного в таком количестве аварий на тепломагистраляхи, произошедших в последнее время, и в Немышлянском районе, и в Шевченковском.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Тот объем чистых средств, который выделяется на реконструкцию, в частности тепловых сетей, он недостаточен не только для того, чтобы сдержать вот это вот ухудшение, но он недостаточен для того, чтобы просто обеспечить нормальное функционирование хотя бы в минимально возможном режиме, и этот год это доказал.

Между тем, специалисты предупреждают, магистрали уже изношены кое-где на 80 и даже 90 процентов. Отдельные участки вообще требуют полной замены и количество аварий будет только увеличиваться. Впрочем, в мэрии предпочитают финансированию пиар-проектов, парков, клумб, и устанавливают скамейки. Иногда даже по две в один ряд.

И уверяют, Харьковчанам нравится чистый и красивый город, а вот проблемы с отоплением в минус 15 они согласны потерпеть.