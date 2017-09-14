В Европарламенте призывают остановить проект "Северный поток-2"

Строительство газопровода не будет способствовать диверсификации поставок энергоносителей.

В Европейском парламенте звучат призывы к Европейской комиссии и Совету ЕС остановить российский проект по строительству газопровода «Северный поток-2». Как передает собственный корреспондент УНИАН, «Северный поток-2» стал предметом обсуждения на пленарном заседании Европейского парламента, которое прошло в четверг в Страсбурге.

В частности, лидер крупнейшей политической группы европейских народников Манфред Уэббер (Германия) заметил, что у этого вопроса есть два аспекта - энергетический и законодательный.

«Первый аспект - энергетика. В этом вопросе у нас одна цель - мы хотим диверсификации, больше ресурсов, больше независимости. Северный поток-2 не предоставляет больше диверсификации, но больше зависимости. Поэтому с этим газопроводом эта первая цель не будет достигнута», - сказал он.

Говоря о втором аспекте, Уэббер выразил убеждение, что «Северный поток-2» является не экономическим, а политическим проектом. «Я думаю, что лучшее доказательство этому - это преданность (проекту) Герхарда Шредера (бывший канцлер Германии) и других политиков, которые к этому приобщены... Нам нужно четко сказать, что по этому вопросу нам нужны европейское решение и солидарность», - отметил политик.

Представитель второй наибольшей в ЕП группы социалистов и демократов Йеппе Кофод заявил, что «Северный поток-2» «прямо противоречит духу и цели нашего Энергетического Союза».

«Прежде всего, мы увеличим нашу зависимость от ненадежного поставщика энергетики. Мы также поставим себя под давление внешнего партнера. Поэтому это также вопрос безопасности для европейцев», - убежден он.

При этом Кофод предположил, что Россия будет оказывать «прямое или косвенное давление на членов-государств в Европе».

«Мы не должны допустить, чтобы это произошло. Поэтому я думаю, что сейчас актуально, чтобы Комиссия и Совет четко сказали «нет» «Северному потоку-2», потому что он идет против нашей солидарности и нашей цели в Европе», - подчеркнул депутат ЕП.

Представитель консерваторов Ждислав Краснодевски также заявил, что «Северный поток-2» «противоречит фундаментальным ценностям ЕС и будет иметь катастрофические последствия». «Европейская комиссия должна принять меры, противодействовать такому антиевропейскому проекту», - подчеркнул он. Представитель от либералов Мортен Петерсен в свою очередь констатировал, что и эта политическая сила «критична в отношении «Северного потока-2».

«Европа должна продвигаться совершенно в другом направлении от газа Путина. Мы рады, что Комиссия и Совет к этому привлечены. Это необходимо, чтобы остановить этот проект», - добавил политик.

В ходе выступлений также прозвучали обвинения в адрес правительства Германии.

