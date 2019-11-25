В Европе впервые перехватили подлодку с тремя тоннами кокаина

Испанская полиция в воскресенье перехватила подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны. Об этом сообщает El Pais.

Международная операция Национальной полиции, Гражданской гвардии и Таможенного надзора завершилась захватом недалеко от пляжа Хио в провинции Понтеведра наркосубмарины.

Как отмечается, это первый случай в Европе по захвату подобного транспортного средства для перевозки наркотиков.

Субмарина перевозила около 3000 кг кокаина.

Подлодка была сделана в Гайане, ее длина составляет 22 метра, а в Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США.

С 2006 года также появлялась информация, что подобные лодки отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось их конфисковать.

Источники издания сообщили, что судно "эксплуатировалось годами". Они подсчитали, что субмарина могла делать "как минимум две поездки с товаром в год".