В Генштабе ВСУ назвали вероятную причину взрывов в Балаклее

Взрывы в Балаклее Харьковской области могли произойти в результате возгорания твердотопливного двигателя к ракете. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба, установлено, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов.

В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, в частности твердотопливного двигателя к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, была оперативно ликвидирован.

Также сообщается, что в результате взрывов был уничтожен грузовой автомобиль.

Напомним, что в результате взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее двое военнослужащих-саперов погибли. Кроме того, пятеро военных получили ранения различной степени тяжести.

По данным Генштаба ВСУ, один из пострадавших - в тяжелом состоянии; еще один – в состоянии средней степени тяжести, у троих состояние легкой степени тяжести.

Раненым оказывается медицинская помощь, двое в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один пострадавший от госпитализации отказался.