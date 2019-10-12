 

В Google Maps появился голосовой помощник для незрячих

12 октября 2019 г. 17:21
Источник: УНИАН
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В мобильном приложении Google Maps появились функции для незрячих и людей с нарушениями зрения. Теперь программа может сопровождать человека во время пеших прогулок, постоянно рассказывая о его местонахождении.

Как отметили в блоге компании, голосовые сообщения приложения похожи на объявления в общественном транспорте, пишет Громадське.

Во время путешествия Google Maps будет сообщать человеку, не сбился ли он с пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход. Так люди с нарушениями зрения смогут расслабиться и не думать постоянно о маршруте.

Функция доступна для Android и iOS. Сейчас озвучка доступна только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.

 

Видео: 

Detailed Voice Guidance Comes to Google Maps

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