В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

На Харьковщине сегодня, 7 февраля, ухудшатся погодные условия.
Об этом предупреждают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
По данным Укргидрометцентра, в течение дня 7 февраля в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м /с.
7-9 февраля возможно ослабление и прекращение осадков и явлений.
Температура ночью снизится до 7-13 ° мороза, днем будет до 1-6 ° мороза.
В восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза.
Как сообщалось, сегодня на Харьковщине – снег.
На дорогах возможна гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью - 6-8 градусов мороза, днем - 4-6 градусов ниже нуля.