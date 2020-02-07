В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

07 февраля 2020 г. 9:39
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На Харьковщине сегодня, 7 февраля, ухудшатся погодные условия.

Об этом предупреждают в  ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

По данным Укргидрометцентра, в течение дня 7 февраля в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м /с.

7-9 февраля возможно ослабление и прекращение осадков и явлений.

Температура ночью снизится до 7-13 ° мороза, днем будет до 1-6 ° мороза.

В восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза.

Как сообщалось, сегодня на Харьковщине – снег.

На дорогах возможна гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью - 6-8 градусов мороза, днем - 4-6 градусов ниже нуля.

 

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