В Харьков завезли вакцину против гриппа

11 октября 2018 г. 9:51
В Харькове появилась вакцина от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабцентра МОЗ Украины.
 
Так, согласно информации руководства предприятия «Областной аптечный склад» в аптеках сети ГОРП «Областной аптечный склад» есть в наличии вакцина для профилактики гриппа «Джис Флю» производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея.
 
Розничная цена за одну дозу составляет 240,80 грн.
 
Кроме того, в конце недели ожидается поставка вакцины для профилактики гриппа «Ваксигрип ТЕТРА», французского производства Санофи Пастер.
 
В лабцентре напомнили, что эффективно защитить от гриппа может исключительно прививка. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.