В Харькове 2 человека заболели ботулизмом

В Харькове 14 августа зарегистрировали два случая подозрения на ботулизм у членов одной семьи.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы В Харьковской области.
Больных госпитализировали в реанимационное отделение Областной клинической инфекционной больницы, где обследование и лечение больных продолжается.
При выяснении обстоятельств отравления выяснилось, что заболевшие употребляли рыбу - леща.
Для установления происхождения опасной рыбы специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводят расследование.
Как сообщили в управлении службы, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма человек, из них 4 - умерли.
В Харьковской области за текущий период 2018 - это уже третий и четвертый случай заболевания.