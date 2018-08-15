В Харькове 2 человека заболели ботулизмом

15 августа 2018 г. 12:27
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В Харькове 14 августа зарегистрировали два случая подозрения на ботулизм у членов одной семьи.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы В Харьковской области.

Больных госпитализировали в реанимационное отделение Областной клинической инфекционной больницы, где обследование и лечение больных продолжается.

При выяснении обстоятельств отравления выяснилось, что заболевшие употребляли рыбу - леща.

Для установления происхождения опасной рыбы специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводят  расследование.

Как сообщили в управлении службы, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма человек, из них 4  - умерли.

В Харьковской области за текущий период 2018 - это уже третий и четвертый случай заболевания.

 

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