В Харькове бешеный кот покусал двух человек, в части Основянского района ввели карантин

21 февраля 2020 г. 10:53
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В части Основянского района введены карантинные меры из-за бешенства домашнего кота, который укусил двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Инцидент произошел в одном из частных домовладений по въезду Циолковского.

Как отмечается, животное, не привитое от бешенства, заболело еще 5 февраля, но медицинская помощь ему не оказывалась.

Спустя неделю кот несколько раз укусил владелицу, а на следующий день напал на проходившую мимо женщину.

Пострадавшая сразу же обратилась в городскую клиническую больницу №17. Туда же спустя несколько дней также пришла за медпомощью и хозяйка больного животного. 

18 февраля кот умер во дворе дома. Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство».

В настоящее время пострадавшие находятся на лечении в харьковской больнице №2.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 20 февраля установлен карантин в части Основянского района, ограниченной Симферопольским шоссе, рекой Уды, ул. Осиповского, ул. Надборной, въездом Змиевским, ул. Моршанской и въездом Циолковского.

Сейчас специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства: сотрудники ветеринарной медицины обходят дома и дворы для выявления больных и вакцинации здоровых животных.

 

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