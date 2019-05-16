Дело банды, которая около года сбывала наркотики, передали в суд

Обвинительный акт в отношении межрегиональной группы наркодельцов направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, незаконный бизнес организовала 42-летняя жительница Запорожья. К противоправной деятельности она привлекла своего 43-летнего сожителя, а также свою 24-летнюю дочь. Также участие в незаконном бизнесе принимали еще трое мужчин в возрасте от 27 до 44 лет.

Сообщники разработали схему по дистанционному сбыту метадона и димедрола на территории Харькова. Закупкой наркопрепаратов занималась сама организатор и ее сожитель.

«Товар» злоумышленники хранили и фасовали в арендованном доме в Запорожье, а в Харьков фасованные наркотики привозили уже на продажу.

Также наркотики сбывали и на территории других регионов страны.

Среди «обязанностей» других членов преступной группы были фасовки, прием заказов от клиентов через мобильные приложения, а также сбыт путем осуществления «закладок».

Деньги за товар наркодельцы получали на банковские карточки. Для конспирации своей противоправной деятельности счета они открывали на подставных лиц.

Преступная группа действовала минимум 10 месяцев 2017-2018 гг.

Правоохранители установили 34 эпизода преступной деятельности.

Следствие выяснило также, что жертвой злоумышленников стала их общая знакомая - 24-летняя женщина цыганской национальности, которая имела на иждивении малолетних сына и дочь. Женщина не имела жилья и средств к существованию. Участники преступной группы предоставили женщине убежище, помогали кормить ее детей и покупать необходимые средства гигиены.

Однако впоследствии женщине сказали, что она должна отработать «долг» за проживание и питание. Таким образом, используя ее уязвимое состояние, преступники втянули женщину в незаконный бизнес. Сначала ее заставляли только фасовать наркотики, а вскоре - заниматься их сбытом. Чтобы женщина не убежала во время очередного «задания», у нее забирали одного из детей.

Сейчас организатору преступной группы, ее сожителю и еще двум сообщникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 УК Украины (вербовка человека с целью эксплуатации в форме вовлечения в преступную деятельность с использованием уязвимого состояния лица, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических и сильнодействующих наркотических средств, совершенные организованной группой).

Дочь организатора обвиняют в аналогичных наркопреступлениях.

Еще один участник группы, который участвовал лишь в отдельных эпизодах преступной деятельности, отвечать за содеянное в соответствии с ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотического и сильнодействующего лекарственного средства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).