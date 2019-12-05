В Харькове будут судить экс-чиновника Госгеокадастра

Перед судом предстанет экс-начальник Управления землеустройства и охраны земель ГУ Госгеокадастра в области, который просил взятку в размере 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, установлено, что бывший начальник, будучи должностным лицом, просил у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 15 000 долларов США за подготовку и выдачу приказа «О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отвода земельных участков в собственность» за счет земельного участка площадью почти 50 га, предоставленного в постоянное пользование указанному предпринимателю.

2 октября 2019 экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно санкции данной статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.