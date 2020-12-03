В Харькове чиновник пытался подкупить прокурора - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала одного из руководителей Харьковской региональной лаборатории Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который предлагал взятку прокурору.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который уже является фигурантом уголовного производства за получение неправомерной выгоды, пытался подкупить прокурора Харьковской местной прокуратуры. За 3000 долларов США чиновник предложил прокурору закрыть уголовное производство в отношении него.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время передачи прокурору через посредника всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.