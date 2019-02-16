В Харькове дважды спасали кота, три дня просидевшего на дереве

В Харькове волонтеры совместно со спасателями ГСЧС спасли домашнего кота, который 3 дня просидел на очень высоком дереве.

Как сообщили в Службе спасения животных, кот по кличке Фима сидел на такой высоте, что нужно было специальное оборудование и длинная лестница.

Вариант с использованием вышки в данном случае не подошел - она бы туда не проехала.

На вызов зоозащитников отреагировали чрезвычайники, которые, по словам волонтеров, впервые за всю историю спасения работали на вызове вместе со Службой спасения животных.

Как рассказали зоозащитники, с помощью лестницы спасателей с первого дерева кота сняли, но не успели поймать, как кот перепрыгнул на другое дерево, залез на самую его верхушку, где ствол уже был очень тонкий – не для веса человека.

Тогда спасатели решили, что нужно натянуть трос и раскачать дерево, чтобы была возможность поймать кота в сачок или одеяло.

Спасатель ГСЧС залез по лестнице вверх и обмотал дерево с двух сторон веревкой.

Однако чтобы натянуть ствол, усилий четырех человек не хватало. Тогда спасатели решили одну ветку на дереве подпилить, чтобы было легче раскачать дерево.

«Вшестером удалось натянуть веревку, ветка отломилась и упала на землю. Кот не пострадал, потому что сидел чуть выше. Котика отдали хозяйке», - рассказали зоозащитники.

По их информации, хозяйка спасенного животного - старушка, у которой еще имеется дома семь кошек. Некоторые из них выходят на улицу погулять, но Фима как раз из тех, кто ни разу не был за пределами квартиры. Но три дня назад он выскочил через форточку на дерево.

Пенсионерка думала, что кот слезет, как и все, но кот был очень испуган и не сходил с места.

Сейчас Фима дома и адаптируется после перенесенного длительного стресса, рассказали волонтеры.