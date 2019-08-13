Попытка переименовать Фельдман Экопарк является сугубо политическим действием - руководство Экопарка

В Харькове на рассмотрение облсовета подан проект решения о переименовании Регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк", из названия которого планируется убрать слово "Фельдман"

Соответствующий проект решения попал в распоряжение корреспондента Depo.Харьков.

Проект внесен депутатом облсовета от фракции "Возрождение" Дмитрием Титовым.

В администрации "Фельдман Экопарк", комментируя проект решения, заявили, что попытка переименовать Экопарк является сугубо политическим действием. Такой проект имеет сомнительные основания, вносится с нарушением процедуры, без обсуждения с общественностью, и имеет явные политические причины. При этом на данный момент неизвестно, когда он будет рассмотрен, в повестке дня ближайшей сессии облсовета его пока нет.

"Никаких оснований для переименования "Фельдман Экопарк" нет, этот вопрос мог возникнуть исключительно по политическим причинам. Возможно, кому-то очень не понравились результаты парламентских выборов или уже идет подготовка к местным." Фельдман Экопарк "- любимое место отдыха харьковчан и гостей из всей Украины и из-за рубежа, его название уже стало узнаваемым туристическим брендом, здесь проходят реабилитацию дети, здесь помогают ветеранам АТО, есть центр реабилитации животных, много разных социально важных программ, поэтому мы выступаем категорично против этой абсурдной инициативы ", - заявил руководитель" Фельдман Экопарк ", депутат Харьковского облсовета Андрей Стронов.

По данным юристов "Фельдман Экопарк", проект решения полностью неспособен с точки зрения закона. "Проект решения имеет странное обоснование:" в связи с присоединением Украины к европейскому сообществу ... взят курс на отказ от увековечения имен политических деятелей в названиях географических объектов ".

"Оно (решение - ред.) полностью неспособно с точки зрения закона (здесь нет, например, признаков декоммунизации) и бессмысленно - просто фамилия не нравится. Кроме того, нарушена процедура: оно не рассмотрено на профильном комитете", - подчеркивают юристы "Фельдман Экопарк ".