 

В Харькове хотят переименовать «Фельдман Экопарк»

13 августа 2019 г. 18:44
Автор: Алина Тюхай
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Проект о переименовании Регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" подал один из депутатов облсовета. Он предлагает, чтобы из названия убрали фамилию его основателя - известного мецената Александра Фельдмана. Аргументируя это решение тем, что Украина присоединилась к европейскому сообществу, поэтому взяла курс на устранение признаков увековечения политических деятелей в названиях географических объектов. Впрочем, юристы "Фельдман Экопарк" уверяют, проект имеет сомнительные основания, еще и вносится с нарушением процедур. Такие проекты должны обсуждаться с общественностью.

Денис Мищенко, руководитель юридического отдела "Фельдман Экопарк"

Обоснование является только то, что да действительно фамилия Фельдман фигурирует в наименовании данного объекта. Законных оснований для действия областного совета касательно переименования «Фельдман Экопарк» на сегодняшний день нет.

Эксперты уверены - данный проект решения является сугубо политическим. Это своеобразная подготовка к предстоящим местным выборам, говорит Дмитрий Дробот.

Дмитрий Дробот, политический эксперт

Это определенная месть Фельдману за то, что он на выборах в парламент всё-таки получил результат и для того чтобы нивелировать либо уменьшить влияние Фельдмана в регионе решили вот пойти таким путём. 

Видео: 

В Харькове хотят переименовать «Фельдман Экопарк» - 13.08.2019

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