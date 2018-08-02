В Харькове ищут пострадавших от действий мошенников, открывших фиктивный онлайн-магазин по продаже несуществующей детской мебели

Как сообщалось ранее, в Харькове правоохранители разоблачили действовавшую мошенническую схему по фиктивному изготовлению детской мебели и ее организаторов.

Всего злоумышленники обманули более 150 человек из разных регионов Украины и завладели их средствами на сумму более 600 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Для этого злоумышленники создали группу в соцсети «Instagram», в которой активно рекламировали несуществующие товары, создавали положительные отзывы якобы от «благодарных» клиентов и предлагали посмотреть готовые изделия в мебельных магазинах Харькова.

Доверчивые заинтересованные заказчики переводили на банковские карточки злоумышленников предоплату за мебель в размере 50% от стоимости и в течение двух месяцев ожидали выполнения заказа, однако впоследствии ни мебели, ни денег, ни следов мошенников не могли найти.

Сейчас деятельность онлайн-магазина в соцсети прекращена.

Как сообщала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, организатору мошеннической группы - 31-летний харьковчанке - сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщина находится под домашним арестом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время правоохранители задокументировали 10 фактов мошенничества и устанавливают потерпевших. Полиция устанавливает всех лиц, пострадавших от действий злоумышленников, и просит их обращаться по телефонам 102, 70-59-300, 700-03-29, 093-120-60-61.