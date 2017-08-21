В Харькове изъяли партию лекарств, стоимостью более миллиона гривен

В аэропорту Харькова таможенники обнаружили партию лекарств для свертывания крови, которые гражданин Туниса пытался незаконно ввезти в Украину.

Как рассказали в пресс-службе ГФС в Харьковской области, во время прохождения таможенного контроля гражданин, который направлялся в Украину из Стамбула, самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако, в ходе осмотра его багажа были обнаружены 107 флаконов с маркировкой «ReFacto AF 500 IU powder and solvent for solution forinjection» на общую сумму по данным 1 млн. 337 тысяч гривен.



В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.