В Харькове изъяли партию лекарств, стоимостью более миллиона гривен

21 августа 2017 г. 10:46
6 просмотров

В аэропорту Харькова таможенники обнаружили партию лекарств для свертывания крови, которые гражданин Туниса пытался незаконно ввезти в Украину.

Как рассказали в пресс-службе ГФС в Харьковской области, во время прохождения таможенного контроля гражданин, который направлялся в Украину из Стамбула, самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако, в ходе осмотра его багажа были обнаружены 107 флаконов с маркировкой «ReFacto AF 500 IU powder and solvent for solution forinjection» на общую сумму по данным 1 млн. 337 тысяч гривен.
 

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.