В Харькове коронавирус подозревают еще у нескольких человек

В Харькове зарегистрировали еще 4 подозрения на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Все - жители Харькова. 1 - мужчина, вернувшийся из Лондона. Еще 2-е (мужчина и женщина) - члены одной семьи, были в Польше недавно. И 1 мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта», - говорится в сообщении.

По данным ХОГА, все они сейчас находятся в Харьковской областной инфекционной больнице.

Что касается 2 вчерашних подозрений на коронавирус, которые выявили у двух членов семьи, то их еще проверяют.