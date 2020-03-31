В Харькове коронавирус подозревают еще у нескольких человек

31 марта 2020 г. 10:10
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В Харькове зарегистрировали еще 4 подозрения на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Все - жители Харькова. 1 - мужчина, вернувшийся из Лондона. Еще 2-е (мужчина и женщина) - члены одной семьи, были в Польше недавно. И 1 мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта», - говорится в сообщении.

По данным ХОГА, все они сейчас находятся в Харьковской областной инфекционной больнице.

Что касается 2 вчерашних подозрений на коронавирус, которые выявили у двух членов семьи, то их еще проверяют.

 

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