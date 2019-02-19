В Харькове маньяк нападает на женщин в лифтах многоэтажек - соцсети

В Харькове объявился новый серийный насильник, который нападает на женщин и насилует прямо в лифтах многоэтажек.

Об этом сообщается в группе "Трэш Харьков" в Telegram.

После последнего случая изнасилования, в котором пострадала 20-летняя девушка, были опубликованы приметы маньяка.

Оказалось, что мужчина со схожими данными уже совершал подобные преступления в лифтах высоток на Новых Домах.

Последнее преступление злоумышленник совершил в лифте дома на улице Ньютона.

Приметы предполагаемого преступника: на вид ему 40-50 лет, невысокого роста (около 165 см), одет во все черное, на лице щетина.

"Есть информация о неединичном случае изнасилования, где фигурирует мужчина с таким же описанием и именно в этом районе", - написано в сообщении.

В полиции информацию о насильнике подтвердили, как и то, что преступление имело место. Но они не разглашают информацию, сославшись на конфиденциальность, о которой попросила семья пострадавшей.