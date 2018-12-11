Маленькую девочку, которую мать поила пивом, изъяли у родителей - полиция

Харьковские полицейские изъяли годовалого ребенка у неблагонадежной матери, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в харьковскую детскую больницу №19 доставили годовалую девочку, которую нетрезвая мать поила пивом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась 30-летняя прохожая и рассказала о мужчине и женщине, которые в состоянии алкогольного опьянения находятся на улице с малолетним ребенком и ведут себя неадекватно.

35-летний мужчина с ребенком на руках стал оказывать сопротивление прибывшим на место сотрудникам полиции и нанес телесные повреждения правоохранителям.

В ходе проверки полицейские установили, что девочка в возрасте 1 год и 2 месяца находилась на улице с матерью и ее сожителем.

Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении 33-летней женщины полицейские составили административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В отношении мужчины следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.