В Харькове мать отказалась от своих маленьких детей

В Харькове мать отказалась от двух своих малолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского отдела полиции.

Так, на днях в полицию из службы по делам детей поступила информация о том, что женщина ромской национальности отказывается от воспитания своего двухлетнего сына и годовалой дочери.

На место происшествия выезжала мобильная группа противодействия домашнему насилию.

Также на место была вызвана и бригада скорой медицинской помощи.

После осмотра были составлены акты изъятия детей.

Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Сейчас детям ничего не угрожает.