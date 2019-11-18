В Харькове мошенник выманил у пенсионера более миллиона гривен: подозреваемого арестовали

18 ноября 2019 г. 13:13
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В Харькове арестовали рецидивиста, который выманил у пенсионера более чем миллион гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, задержанного арестовали сроком на 60 суток.

По данным полиции, 8 ноября около 20:30 на городской телефон харьковчанину позвонили с неизвестного номера.  Звонивший злоумышленник сказал пенсионеру, что якобы его дочь сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, и что для его лечения нужны деньги.

В результате пенсионер передал неизвестному 17000 долларов США. 

Менее чем через час заявителю позвонили с сообщением о том, что «пострадавший» в ДТП умер, и нужны еще деньги «для решения вопроса о непривлечении его дочери к уголовной ответственности». 81-летний мужчина передал неизвестному еще 5400 долларов США, 7000 евро и 37 000 гривен.

Таким образом телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами потерпевшего на общую сумму 1109368 гривен.

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.

Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанному злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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